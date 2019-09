Trump stellt das System auf die Probe

Nach allem, was man in der Whistleblower-Affäre weiss, hat Donald Trump den Präsidenten der Ukraine aufgefordert, Ermittlungen gegen seinen demokratischen Gegner Joe Biden aufzunehmen. Anders gesagt: Der Präsident der Vereinigten Staaten hat aktiv die Unterstützung einer ausländischen Regierung für seinen Wahlkampf gesucht. Das ist nicht nur ein Bruch mit den gängigen Normen, von denen Trump schon so viele gebrochen hat. Es ist nach dem US-Gesetz auch illegal.