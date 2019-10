Geschichte beleben und erleben

Für einmal als Ritter verkleidet durch ein Schloss gehen und dabei mit Plastikschwertern spielen? Schaukämpfe mit echten Waffen sehen? Oder einen lebendigen Falken berühren?

Am vierten Schweizer Schlössertag war das alles möglich – unter anderem auch in den Schlössern Oberhofen und Spiez. Statt im Museum Objekte nur anschauen zu können, hatten Besuche­rinnen und Besucher am Sonntag die Gelegenheit, in Schweizer Schlössern aktiv zu werden und die Programme zum diesjährigen Thema «Spielen! Jouer! Giocare!» zu geniessen.