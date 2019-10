«Gleichgültig gegenüber dem Leben von Zivilisten»

Lazgin Ahmed und seine Familie lebten letzte Woche noch in Darbasiyah (Dirbêsiyê auf Kurdisch) an der syrisch-türkischen Grenze. Seit die Türkei ihren Krieg gegen die Kurden begonnen hat, hält sich die Familie in Hasaka (Hesîçe) auf und versucht zu überleben. «Die Situation ist sehr schlimm», erzählt der Vater einer sechs Monate alten Tochter in einem Medienbericht. Er könne keine Milch kaufen, weil die Läden geschlossen seien. Brot sei sehr schwierig zu finden und zudem sehr teuer.