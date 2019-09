Leisten Sie sich ein achtsames Leben?

Klar, dass die Konzeptverantwortlichen – Bonnano, Ko-Theaterleiterin Hayat Erdogan und Tänzer Jeremy Nedd – die heutige Arbeitswelt im Visier haben. Überhaupt streuselt Bonnano immer wieder giftig Aktuelles dazwischen wie: «Who is part of the 1 percent? Who has health insurance? Who can afford awareness?»

Conférencier Mike Bonnano kennt kein Erbarmen. Foto: Philip Frowein

Jedenfalls nicht die, die um ihr Leben tanzen müssen. Aber wir schon. Und plötzlich packt Bonnano sie aus, die Moralkeule: den Verweis auf die unsichtbaren, tödlichen Kreise, in denen sich die Gesellschaft dreht; auf die Schweizer Kugeln der Ruag, mit denen auch Diktatoren ausgerüstet werden. Auf den brennenden Amazonas, in dem unsere Zukunft abgefackelt wird: «A murder-suicide of epic proportions.»

Überambitioniert



Bei diesem machen wir mit, zwischendurch auch im kleinen Rahmen: In Spezialwettbewerben dürfen wir bei «They Shoot Horses, Don’t They?» unsere Stimme abgeben und Leute knallhart abwählen aus dem Ensemble mit der deutsch-türkischen Schauspielerin Sascha Soydan, dem iranisch-schweizerischen Schauspieler Alireza Bayram, dem jungen Bayern-Import Leon Pfannenmüller, dem jungen deutschen Schauspieler Jakob Stark, der schon 2010 bis 2013 fix am Neumarkt war, und dem multidisziplinären Gastkünstler Florian Denk.

Sie treten unter ihrem richtigen Namen auf, die Grenzen zwischen Realität und Fiktion bröckeln – auch durch die Videopassagen, die Momente der ersten Teile des Zürcher Bonnano-Projekts präsentieren. Im Grunde ist die Auftaktsoiree am Neumarkt eine einzige Lecture-Performance – und zugleich Höhepunkt des Projekts, das am Theaterspektakel mit einem echten Tanzmarathon auf der Landiwiese begann und fortgesetzt wurde in einem Glaswürfel am Hauptbahnhof sowie durch eine gefakte Medienkonferenz.

Keine Frage: Die gesamte künstlerische Versuchsanlage ist überambitioniert – und ebenso überdimensioniert wie der Tanzmarathon der Dreissiger. Aber es ist sympathisch, dieses unverdeckte, spürbare Zuvielwollen; dieses unsubtile Ringen mit dem sperrigen Ding Theater, das sich in die Zeit und Zuschauergemeinschaft hineindehnt. Es lässt sich nicht so einfach fürs Gute instrumentalisieren. Dass die Macher von «They Shoot Horses, Don’t They?» keine komplett zuschanden gerittene Theaterleiche zurückliessen: Davor zieh ich den Helm.