Sie sind die Erben einer Welt, die sie nicht selber gestaltet haben. Einer Welt mit vielen Problemen, Widersprüchen und süssesten Verlockungen. Keine einfache Ausgangslage für die jungen Leute von heute. Wie gehen sie damit um= Was beschäftigt sie – und was lässt sie kalt? Das grosse annabelle-Dossier über eine bewegte Generation in bewegenden Zeiten.