Affenlaute und Hitlergrüsse – der Skandal von Sofia

Das Spiel wird fortgesetzt. England demontiert den Gegner und gewinnt 6:0. Sterling trifft doppelt, genauso wie Ross Barkley von Chelsea. Dazu kommen die Tore von Marcus Rashford kurz nach Anpfiff und Harry Kane kurz vor Abpfiff. Nun sind es die England-Fans, die laut werden. «Wer schiesst den Ball ins Netz der Rassisten? Raheem Sterling!», singen sie. Sterling selbst, geboren in Jamaika, schreibt auf Twitter: «Es tut mir leid für Bulgarien, dass sie von solchen Idioten repräsentiert werden.» Und die Bulgaren selbst? Nun, Trainer Krassimir Balakov, einst auch bei GC, sagt nach dem Spiel, England selbst habe das viel grössere Rassismus-Problem als sein Land. Sterling antwortet wiederum auf Twitter: Da bin ich nicht sicher, Chef.

«Wir können bestätigen, dass englische Spieler während des EM-Quali-Spiels in Bulgarien zum Ziel von rassistischen Gesängen geworden sind», schrieb der englische Fussballverband FA nach dem Match und bat die Uefa, den Fall unter die Lupe zu nehmen: «Das ist auf jedem Level inakzeptabel, und unser Fokus liegt jetzt darauf, unsere Spieler und die Betreuer zu unterstützen.» FA-Chef Greg Clarke nannte das Geschehen «eine der schrecklichsten Nächte, die ich je im Fussball gesehen habe.»

Jetzt Bulgarien, im März war es Montenegro

Es ist nicht das erste Mal, dass englische Spieler in Osteuropa mit offenem Rassismus konfrontiert werden. In der Qualifikations-Gruppe A spielt auch Montenegro. Als die Three Lions im März in Podgorica zu Gast waren, wurden Sterling und seine Kollegen Danny Rose und der erst 18-jährige Callum Hudson-Odoi ständig beleidigt. Auch da gab es Affenlaute, auch da gewann England hoch: 5:1. Sterling zum Vorfall in Montenegro: «Ein paar Idioten haben uns einen tollen Abend ruiniert.» Beim Torjubel hielt er sich die Finger an die Ohren, «ich höre euch nicht».

Nun ist es in Bulgarien passiert. Es dürfte für England ein schwacher Trost sein, dass das Land nicht zu den zwölf Austragungsorten der EM 2020 gehört und es sich wohl kaum für das Turnier qualifizieren wird. Nach sieben Spielen ist Bulgarien Letzter. Der englische Verband hat derweil Untersuchungen von Seiten der Uefa gefordert. Das verkündete er am Montagabend nach dem Spiel in Sofia. «Wie wir bedauerlicherweise wissen, ist es nicht das erste Mal, dass unsere Spieler von dieser Art Missbrauch betroffen sind», so der Wortlaut.

Sterling hatte nach dem Spiel in Montenegro einen Gastbeitrag in der britischen Zeitung «The Times» verfasst. «Ich fordere einen automatischen Abzug von neun Punkten bei rassistischen Beleidigungen.» Zudem sollten betroffene Vereine und Länder drei Spiele ohne Publikum austragen, so ein weiterer Vorschlag. Die Uefa leitete damals eine Untersuchung gegen Montenegro ein. Tut sie das auch im Fall Sofia und fällt die Strafe ähnlich aus, wären die Folgen für Bulgarien wohl ertragbar. Montenegro wurde zu einem Geisterspiel verurteilt.