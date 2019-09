Formel E: Gemeinderat zieht gemischte Bilanz

«Gleichzeitig stiess das Formel-E-Rennen die Diskussion rund um Elektromobilität und neue Technologien an und hat die Bevölkerung so zusätzlich für das Thema Mobilität der Zukunft sensibilisiert», heisst es weiter: «Die Debatten, die zu diesem Thema (. . .) geführt wurden, sind ein wichtiger Teil dessen, was der Gemeinderat mit diesem Anlass in Bern bewirken wollte.»

Anderseits seien kurz vor Start des Anlasses Abmachungen nicht eingehalten worden und es habe sich gezeigt, dass die Stadt Bern stärker hätte selber aktiv werden sollen. Dies etwa bei der Verkehrssignalisation. «Die Dimensionierung der Bauten sowie die Streckenführung beurteilt der Gemeinderat rückblickend ebenfalls kritisch.»

Alles in allem könne die Stadt Bern aus der Veranstaltung «wertvolle Lehren und Erkenntnisse» ziehen. Für künftige Grossveranstaltungen dieser Art gebe es «klares Verbesserungspotenzial». Den Bericht zur Auswertung des Formel E-Prix hat die Berner Stadtregierung auf der Internetseite der Stadt Bern veröffentlicht.