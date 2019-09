42-Jähriger prallt mit Auto in Elektrokasten

Auf der Autobahn A1 bei Subingen hat sich am Sonntagmorgen ein 42-jähriger Autofahrer bei einem Selbstunfall verletzt. Dies teilte die Kantonspolizei Solothurn am Sonntagmorgen mit.

Der Mann war um halb neun Uhr auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich unterwegs, als er auf dem Gemeindegebiet von Subingen aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge kam er rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Pannenstreifen und prallte in die Leiteinrichtung.