«Ich habe dafür gekämpft, dass der Staat mich versorgt – mit Erfolg!

Handke gilt als Ihr Bewunderer, wird aber hart angegriffen wegen der Verharmlosung serbischer Kriegsverbrechen. Beschädigt das auch in Ihren Augen sein poetisches Werk? Sie haben in Norwegen ja mit Knut Hamsun auch einen umstrittenen Nobelpreisträger.

Es ist nicht angemessen, Handke und Hamsun zu vergleichen. Hamsun hat den Nationalsozialismus und das deutsche Besatzungsregime offen unterstützt und wurde dafür zu Recht als Kollaborateur verurteilt. Handke hat eine slowenische Mutter und das frühere Jugoslawien als sein zweites Vaterland angesehen. Er hat als Sohn des Landes auf seine Weise getrauert über Zerfall und Bürgerkrieg.

Sie waren als junger Mann Kommunist, ja Maoist. Können Sie das heute noch verstehen?

Ja, es gibt diesen jungen Mann noch in mir! Trotzdem bin ich froh, dass Norwegen in den 1970er-Jahren nicht kommunistisch geworden ist, das hätte nicht funktioniert, wie man an den real existierenden Kommunismen gesehen hat. Der Kommunismus muss sich sehr verändern, bis er wirklich dem Volk dient. Das wird vielleicht in 200 Jahren so weit sein. Aber dem Ideal des Kommunismus hänge ich immer noch an.

«In Norwegen ist alles zugelassen, aber Streit wird nicht ausgetragen.»

Die norwegische Gesellschaft, die Sie damals umstürzen wollten, hat sich stark verändert, hin zu einem satten Wohlstandsstaat. Er steht in allen Indizes oben, bei Pressefreiheit, politischer Freiheit, Transparenz. Norwegen, das Paradies auf Erden?

Es mag ein Paradies sein für die Mehrzahl der Menschen, aber nicht für mich. Das hat die Frankfurter Buchmesse gerade wieder gezeigt. Da hat unsere Ministerpräsidentin Erna Solberg bei der feierlichen Eröffnung die Literatur gepriesen, dieselbe, die kürzlich eine Inszenierung von Ibsens «Volksfeind» scharf kritisiert hat. Natürlich ist man in Norwegen frei, alles zu sagen. Aber es herrscht das, was der Philosoph Marcuse einst «repressive Toleranz» genannt hat. Die hat mich schon in meinem ersten Roman 1971 beschäftigt. Es ist etwas typisch Norwegisches: Alles ist zugelassen, aber Streit wird nicht ausgetragen.

Ist Norwegen dann vielleicht ein Paradies für Schriftsteller? Es gibt dort die «Abnahmeregelung», der Staat kauft einen Teil der Auflage jedes Buchs auf und verteilt ihn an die Bibliotheken, es gibt grosszügige Stipendien, auch Sie bekommen ja eine Staatsrente.

Ja, Norwegen hat gute Unterstützungsprogramme für die Literatur. Das geht zurück auf die 60er-Jahre. Damals lag die norwegische Belletristik am Boden, es wurde wenig geschrieben, wenig verkauft, und da hat der Staat – auch unter dem Druck der Autoren – verstanden, dass etwas passieren muss. Heute erleben wir ja geradezu ein goldenes Zeitalter. Damals war ich ein junger und sehr unzufriedener Autor, und ich habe dafür gekämpft, dass der Staat mich versorgt – mit Erfolg! Ich konnte als Sohn aus armem Elternhaus, als Student und junger Familienvater, ohne Geldsorgen schreiben. Heute müssen die jungen Schriftsteller sich viel stärker am Markt orientieren.

Zuletzt ist auf Deutsch der Roman «T. Singer» erschienen. Zwanzig Jahre nach der Originalausgabe. Wie stehen Sie heute zu diesem «alten» Buch?

Als das Buch jetzt auf Deutsch erschienen ist, habe ich mir die deutschen Rezensionen angesehen und dabei gedacht: Mensch, diesen Roman würde ich gern lesen!