SMS vom Donnerstag, 21. November

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Viele Bücher über Astrologie. 078 849 17 48

2 Matratzen gebraucht, gut erhalten 80 x 200 cm. Abzuholen in Heimberg. 078 674 17 12

Schöne Krippe mit Figuren, 2 Davoserschlitten. 033 822 14 01

grüne winter fischer-jacke, gr. L. 079 678 31 12

Mostflasche, 25 L Glas, abzuholen in Roggwil. 079 281 85 83

Verschiedene Kunststoff Übertöpfe für Pflanzen, Durchmesser 40 cm, Höhe 30 cm, im Oberaargau. 076 369 51 69

AMC-Pfanne, gross, oval, wenig gebraucht mit allem Zubehör. Nur SMS. 079 655 67 04

Internationaler Atlas Kümmerli u. Frey ca. 3 kg. 031 971 89 52

Sichtschutz Schilfrohrmatte 1.8 x 4.8 Meter, in 3628. 079 275 05 75

Pelzjacke (Graufuchs), Gr. 42. 079 452 86 29

Diverse farbige Schweizerkalender, abholen in 3012. 079 333 68 68

3 Gratis-Eintritte für die Suisse-Tier in Luzern vom 22. - 24.11.19. Gutschein muss online eingelöst werden. Nur SMS. 079 642 10 70

Volkstümliche Cds , Kleiderbügel, Raclette- u. Fonduezubehör, Geschirr, Besteck, Bücher, Taschen, Bilderrahmen, Kissen, div. Möbel usw. aus Hausräumung/Oberscherli bei Köniz.Nur SMS/Whatsapp. 079 780 96 68

4 Felgen mit Pneu 205/55 R 16. 079 289 64 05

AlphaHT Velo Heimtrainer. In 3604. Nur SMS/Whatsapp. 079 743 33 21

Blumenkästen mit Wassertank und Wasserstandsanzeige. 076 456 83 05

Gratis gesucht

Techschlamm-Sauger. Evtl. auch zum Ausleihen. 079 356 53 00

The Lord of the Rings Trilogie in Englisch. Bitte melden unter. 078 735 67 49

Damenvelos/Rennvelos. 078 734 99 80

Winterzaubermarken von Coop. Merci. 079 483 20 63

Alte Kuhglocke oder Treichel für Deko. 079 396 68 72

Alles mögliche von Modelleisenbahn. Danke. Bitte nur SMS. 078 742 76 72

Sigvaris Anziehhilfe Simon für Strümpfe, Grösse S. 033 657 15 36

Die 1. Weihnachts-CD von Peter Reber. 079 946 12 24

Veloständer f. mehrere Velos. 079 697 78 91

Mofa, auch defekt. 079 729 12 16

Kinder-Reisebett und Kinderbuggy. Raum Emmental. Nur SMS. 078 921 48 10

Lego. 079 747 45 79

Karrierte Blusen in Brauntönen, mit Poschetli (wichtig) Gr. 38/40, T-Shirt und Pyjama (Herren), Gr. L. Porto wird übernommen. 079 560 35 88

«Apartigi Lüt» und andere Bücher von Helene Beyeler. 079 712 02 78

Migros- und Coopkläberli. Bitte nur SMS. 077 422 64 08

Gartenhäxler. 079 461 19 73

Eiskönigin-Punkte von Coop. Porto wird vergütet. Nur SMS. 078 847 43 50

Berndeutsche Märlikassetten und - CDs. 079 722 05 35

Reiseführer von Teneriffa. 079 267 25 53

Puch Mopet (Töffli), auch defekt oder Teile davon. 079 489 74 41

Micron Quadra Flex Schlitschuhe, Gr. 43/44. Auch Einzelne und Ersatzteile. 079 283 13 60

Flip Chart. Wenn möglich mit Rädern. 078 631 79 43

Diverses

Verloren auf Höhenweg Laucherenalp - Fafleralp: Sonnenbrille mit Korrektur-Gläsern in grauem Etui, Putztuch von Propst Optik. Finderlohn. 079 484 16 15

Verloren am 18.11.: schwarzer Adidas Rucksack mit Schulmaterial im Zug von Bern nach Münsingen-Thun. Falls gefunden, bitte melden. Vielen Dank. 076 499 04 40

Verloren im September im Raum Heimberg-Uetendorf: Armketteli aus Gold. 079 790 90 38