Sie will mehr sein als nur ein Opfer

Der Prozess endet 2016 mit einem Schuldspruch – und einem Strafmass, das zumindest den progressiven Teil dieses schon vor Donald Trump zerrissenen Landes entsetzt: sechs Monate Gefängnis für den sexuellen Missbrauch einer bewusstlosen Frau. In seiner Begründung erklärt der Richter, der Angeklagte sei bereits durch die enorme mediale Aufmerksamkeit gestraft. Am Ende sitzt Brock Turner, ein Student an der Elite-Universität Stanford, Sportschwimmer und Olympia-Aspirant, gerade mal drei Monate ab.

Im Kreuzverhör wirdeine Party zur Waffe

Um die Talente und Hoffnungen des Opfers geht es weder im Verfahren noch in der Berichterstattung. Für Chanel Miller, zum Tatzeitpunkt 22 Jahre alt, bleibt ein Name: Emily Doe. Das Pseudonym soll sie schützen. Doch es fühlt sich schnell an wie ein zu enges Korsett. Im Gerichtssaal geht es weniger um die Moral des Täters als die des Opfers. Chanel Miller hatte vor dem Übergriff eine Studentenparty besucht und mit viel Alkohol gefeiert. Im Kreuzverhör der Verteidigung wird daraus eine Waffe: Sie haben den Wodka geext, richtig? Im College haben Sie viel gefeiert, richtig? Sie hatten schon vorher Black-outs, richtig?

Im Zeugenstand musste Chanel Miller auf diese Fragen antworten. In ihrem Buch, das unter dem Titel «Ich habe einen Namen» nun auch auf Deutsch erschienen ist, stellt sie sie als das bloss, was sie sind: als zynischer juristischer Kniff. Keine Emily Doe dieser Welt, das ist Millers Botschaft, sollte sich rechtfertigen müssen.

In den Kommentarspalten von Onlinemedien wird Emily Doe vorgeworfen, doch selbst schuld zu sein. «Sie schienen verärgerter darüber zu sein, dass ich mich verletzbar gemacht hatte, als darüber, dass er meine Verletzbarkeit ausgenutzt hatte», schreibt Chanel Miller.

Sohaila Abdulali, die als 17-Jährige Opfer einer Grup­penvergewaltigung in Indien wurde und Autorin des viel beachteten Buchs «What We Talk About When We Talk About Rape» ist, spricht von einem gesellschaftlichen Unbehagen gegenüber Opfern sexueller Gewalt. «Wir mögen sie nicht. Weil sie infrage stellen, was wir über Sex und Vergewaltigung zu wissen glauben.»