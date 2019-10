Sie bringen die Kälte zum Klirren

So klingt Kälte: Die «Frost-Arie», dirigiert von Lothar Zagrosek.

Das funktioniert nur, wenn alles stimmt. Lachenmann erklärt es am Beispiel einer Passage, in der die Geiger «nur ein Rauschen» produzieren sollen: «Wenn 23 das präzis machen und der 24. nicht konzentriert ist, dann ist das wie in einem Nichtraucherlokal – wenn einer raucht, ist die ganze Luft verschmutzt.»

Er ist ein pointierter Erzähler, und die Musiker schätzen das. Trotz der seitenlangen Erläuterungen in der Partitur verstehe man ja oft nicht recht, was gemeint sei, sagt Claudius Herrmann, «aber wenn Lachenmann eine seiner Geschichten bringt, ist alles klar.» Er erinnert sich an seine erste Begegnung mit dem Komponisten, vor über zwanzig Jahren; das Streichquartett «Gran Torso» habe man damals gespielt, «und da war ein bestimmter Knacklaut verlangt, den wir einfach nicht hinbekamen. Lachenmann hat dann von seinem alten Mercedes Diesel erzählt, und von dem Geräusch, das der Motorkasten macht, wenn er nach langer Fahrt abkühlt. So ein Bild vergisst man nicht mehr.»

Musik in «Ritsch»-Dur



Vielleicht ist dies Lachenmanns Geheimnis: Dass all das, was auf den ersten Blick so abstrakt und kompliziert wirkt, letztlich ganz anschaulich ist – gerade in diesem «Mädchen mit den Schwefelhölzern». «Eine Violine ist ja eigentlich auch ein Streich-Holz», sagt er. Eines, mit dem sich das «Ritsch», mit dem das Mädchen in Andersens Märchen seine Hölzchen anzündet, ganz konkret umsetzen lässt.

Dieses «Ritsch» versteckt sich überall in der Partitur der Streichholz-Szenen, als Klanggeste, in Zeitlupenform, als strukturelles Element. Diese Teile stünden in «Ritsch»-Dur, sagt Lachenmann deshalb: Noch so ein Bonmot. Und gleichzeitig die knappste Beschreibung dieser Musik, die es geben kann.

Premiere von Helmut Lachenmanns «Mädchen mit den Schwefelhölzern» im Zürcher Opernhaus: Samstag, 12. Oktober, 19 Uhr.

Vom 7. bis 9. November gibt es im Opernhaus und an der Zürcher Hochschule der Künste ein Lachenmann-Festival mit Konzerten und einem Symposium.