Sanford tritt gegen Trump an

Donald Trump hat im parteiinternen Rennen der Republikaner um die US-Präsidentschaftskandidatur einen weiteren Konkurrenten bekommen. Der frühere Gouverneur von South Carolina, Mark Sanford, der während seiner Amtszeit wegen einer ausserehelichen Affäre in die Schlagzeilen geraten war, kündigte am Sonntag in einem Interview mit Fox News an, er wolle Trump in den parteiinternen Vorwahlen herausfordern.