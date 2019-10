Niculina und der See der Seelen

So beginnt die Geschichte, die Tim Krohn aus einer Vielzahl von Sagen des Engadins und des Münstertals, wo er seit fünf Jahren lebt, herausdestilliert hat. Ihm seien Tiere sehr nah, so Krohn, weil er sich selbst, überhaupt den Menschen, auch als Tier verstehe: «Schon immer hat mich die Grenze interessiert, an der wir Menschen aufhören, ­­kulturelle Wesen zu sein, und eben Tiere werden. Und umgekehrt sind ja auch Tiere kulturelle Wesen.»

In Krohns Sage «Der See der Seelen» wird Niculina tatsächlich zur Wölfin, während sie das Wasser des Lebens sucht, um ihre kranke Grossmutter, die Nona, vor dem Tod zu bewahren. Umgekehrt verwandelt sich das Wolfsweibchen, dessen Ruf Niculina nachts in die «Innerwelt» folgt, in ein Mädchen, das ihre Freundin sein will. Nur hat ­­Niculina schon eine Freundin: Ladina, eine junge Geissenhirtin wie sie. Ladina träumt davon, später einen Bauernhof zu übernehmen – gemeinsam mit Niculina natürlich.

Und dann gibt es noch den Dritten im Bunde, Peider. Um die beiden Mädchen zu beeindrucken, blufft er gern und gibt an mit dem Giki-Gäki, einem Wildmanndli, das ihm zu Diensten sei. Ladina steigt darauf ein und flirtet ein wenig mit Peider. Niculina sucht das Weite.

Geschlechtertausch

Eine Dreiecksgeschichte? Seine Protagonistin sei eigentlich zuerst ein Junge gewesen, erzählt Tim Krohn. Doch er wollte keine klassische Liebesgeschichte schreiben, und als das Jugendtheater Tabula Rasa sich bei ihm meldete, um den «See der Seelen» auf die Bühne zu bringen, war der Fall klar: Die beiden Theaterfrauen würden zwei weibliche Figuren spielen. So wurde aus Niculin Niculina, die als starkes Mädchen überzeugt, wobei ihr fluides Geschlecht unterschwellig spürbar bleibt.

Alles fliesst im Leben und so auch in Tim Krohns Sage. So stellt er den Tod als Eingang ins paradiesische Nichts dar, in dem der See liegt, der die Körper von Krankheit befreit und die Seelen von Schmerz. Niculina sieht, wie ihre Nona gebrechlich in diesen See eintaucht, aber bald wie ein junges Mädchen mit kräftigen Zügen das Wasser teilt, lächelt, ihr zuwinkt und schliesslich «als hübsch gelocktes Dampf­­wölkchen» aufsteigt und verschwindet.