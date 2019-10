Allerdings unterscheidet sich der Deal nicht gross von dem, was Theresa May schon einmal nach Hause gebracht hat. Die umstrittenen Teile wurden hauptsächlich neu verpackt. Daraus nun Lehren für die Schweiz und die festgefahrenen Verhandlungen über das Rahmenabkommen ziehen zu wollen, wäre gewagt. Die EU hat das fertige Abkommen noch einmal aufgemacht, doch das Ergebnis ist praktisch dasselbe.

Für die Briten beginnt der schwierigere Teil erst,

die Verhandlungen nämlich über die künftige Partnerschaft mit der EU.

Aus dem umstrittenen Backstop ist jetzt eine permanente Lösung geworden. Und die Briten müssen in Nord­irland auf absehbare Zeit Zoll- sowie Binnenmarktregeln der EU anwenden. Gut möglich, dass Boris Johnson deshalb wie seine Vorgängerin schon im Unterhaus scheitern wird. Am Samstag werden wir es voraussichtlich wissen, ob alles wieder von vorne anfängt oder ob die Klippe geschafft ist.

Selbst beim positiven Szenario heisst es allerdings: Nach dem Deal ist vor dem Deal. Auf knapp 600 Seiten wurden bisher nur die Scheidungs­modalitäten festgelegt, ein regelrechtes bürokratisches Monster also. Auch hier ein Unterschied zur Schweiz, die sich nicht trennen, sondern mit dem Rahmenabkommen eine Art Konkubinat eingehen will. Selbst für die Briten beginnt der schwierigere Teil erst, die Verhand­lungen nämlich über die künftige Partnerschaft mit der EU.

Einiges deutet darauf hin, dass Johnson Grossbritannien zu einem grossen Singapur in der Nordsee machen will, also einem Steuerparadies mit niedrigen Sozial- und Umweltstandards. Der Weg zu einem umfassenden Freihandelsabkommen, wie die Briten es sich vorstellen, dürfte steinig sein. Auch nach einer erfolgreichen Scheidung gibt es also genug Konfliktpotenzial.