Monster unter sich

Der Respekt vor den Engländern ist nicht grundlos gross bei den Neuseeländern. Vier Jahre nach dem Debakel an der Heim-WM – das so stolze England blieb als erster Weltmeister in der Vorrunde hängen – ist es dem neuen Trainer Eddie Jones gelungen, dem Team Stärke, Selbstvertrauen und die Siegermentalität zurückzugeben. Jones war aus Japan gekommen, wo er als Nationaltrainer eine der grössten Sensationen der Geschichte dieses Sports ermöglichte: der Sieg der Brave Blossoms über Südafrika an der WM 2015.

Nach jener Endrunde war es das in der Heimat gebeutelte England, das frischen Wind brauchte – und bislang erfüllt Jones die Erwartungen. Mit Owen Farrell blüht der aktuell wohl kompletteste Spieler der Welt mehr und mehr auf, und der 28-jährige Spielmacher (Fly-half) wandelt als sicherer Kicker längst auf den Spuren des legendären Jonny Wilkinson. Dieser hatte 2003 fast im Alleingang für den ersten und bislang einzigen WM-Titel der Engländer gesorgt.

Das Lob von Legende Wilkinson

Noch vor dem neuseeländischen Fly-half, dem jungen und überraschend starken Richie Mo’unga, hat Farrell die meisten Punkte allerdiesjährigen Halbfinalisten erzielt, 24 mittels Strafkick, 20 mit einer Erhöhung. In der ewigen Rangliste des englischen Nationalteams liegt Farrell mit 861 Punkten auf dem zweiten Rang, 302 Punkte hinter Wilkinson zwar, aber der hat seine Länderspielkarriere ja bereits mit 32 beendet. «Owen ist viel weiter als ich in seinem Alter», lobt der heute 40-jährige TV-Experte, dessen Spezialität die schwierigen Dropkicks waren.

Farrell wiederum sagt, er habe von keinem Spieler mehr profitiert als von Wilkinson, den er jederzeit habe anrufen können. Dabei haben die beiden gar nie zusammengespielt – weder im Club noch im Nationalteam. Farrell debütierte 2012, da hatte Wilkinson seine Karriere mit England eben beendet. Und Farrell gelang schon in seinem ersten Jahr als Nationalspieler, was nicht allzu viele Nationalspieler weltweit schaffen: ein Sieg über die kaum bezwingbaren All Blacks. Das 21:38 war deren höchste Niederlage in 13 Jahren.