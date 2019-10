Mein Name ist... Karausche

Du erkennst mich an meinem relativ stark geschwungenen Rücken und meiner gelblichen Farbe. Im Durchschnitt werde ich etwa 30 Zentimeter lang. Weil ich in diesen Gewässern von niemandem gejagt werde, kann ich mich munter vermehren – zuweilen auch mit meinen Geschwistern, was nicht gut ist für den Nachwuchs.

Auch an der Aare finde ich seichte Plätze, wo ich Pflanzen, Würmer, Larven, Weichtiere und Jungfische fresse. Von selbst bin ich aber nicht in die Schweiz gekommen. Meine Vorfahren stammen aus Asien und Russland und wurden in Mitteleuropa ausgesetzt.