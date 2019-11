– Ja, aber ig bruuche das nid, merci.

– Wassermelone isch dr Gruch. Länget mal d Hand aa, es isch scho alles ufgsoge. So heit dir nachem iiribe nie fettigi Finger. Und ds Beschte: Nume hüt gits grad zwöi Fläschli für 80 Prozänt vom Priis.

– Super, aber wie gseit, ig bruuche ...

– Und wie wärs mit ere tönte Tagescrème, um d Fläcke abzdecke, bis ds andere Mittel würkt? Wartet, i probiere grad mal es bitzeli ufem Handrügge us, damit dir dr Farbton gseht.

– Nei, merci, ig ha scho ne Tagespfleg. Und ganz ehrlich, ig ha die Fläcke no nie gseh.

– Dir müesst nech nid schäme, das hei viu Froue i öiem Alter.

– I mim Alter?

– Aber wie dir gseht, muess me hüt nüm drmit läbe.

– Also ig cha ganz guet drmit läbe.

– Ig säge immer: Me isch so alt, wie me usgseht, nid wahr?

– Wie alt gseh ig de us?

– So alt, dass ig nüm würd dunkle Lidschatte uftrage. Darf ig öich vo üsere Früehligspalette e schmichelhafte Eierschale-Ton empfähle? Lueget, i trage chli ufe Handrügge uf.

– Tolle Plan. Aber ig ha ke Handrügge me frei.

– Ou ja, wie ufmerksam vo öich. Hie, dir chöit bi mir luege.

«Striichet öich doch öii Füdlecrèmes und Füdleschminki as bleichte Arschloch!»

– Oh, de glänzt. Mir gfallt Glitzer-Make-up überhoupt nid.

– Hm, schad. Matti Tön si bi öine Ougefältli suboptimal.

– Ougefältli?

– Dir wüsset scho: die fiese Chräiefüess näb de brune Fläcke.

– Dir gloubet mir villicht nid, aber mi stört das ...

– Äbä!

– ... nid.

– Und drum chiem i öiem Fall sogar e kompletti Beauty-Beratig i Frag, inklusive Farbtest und Haaranalyse. Für de Service müesstet dir allerdings id Houptfiliale ga, das biete mir hie im Lade nid aa.

– Loset dir mir überhoupt zue? Ig wott nüt! Usserdäm ha ig no ne Termin und sött vorhär fertig ichoufe.

– Termin? Grad imene repräsentative Job isch es umso wichtiger, dass dir optisch ds Beschte us öich use holet. Wenn dir weit, cha ig öich gschnäu es Tages-Make-up verpasse.

– Ig ha ne Termin bim Gynäkolog. Das schaff ig ou ohni Lipgloss.

– Zum Gynäkolog? Hüt isch öie Glückstag! Mir hei nämlech nöi es Analbleaching im Sortiment.

– Analbleaching? Geits eigentlich no? Striichet öich doch öii Füdlecrèmes und Füdleserums und Füdleschminki as bleichte Arschloch!

– Entschuldigung, hallo? Heit dir mir überhoupt zueglost?

– Hm? Ou ja, ehm ... Also de nime ig halt ds Serum.

– Und dr Lidschatte?

– Nei, dä ...

– Also ds Serum, dr Lidschatte und die tönti Tagescrème – das macht zäme 315 Franke. Bruchet dir no nes Seckli?

Blanca Burri, Stefanie Christ, Melanie Gerber, Sarah Luisa Iseli, Carolin Merkle, Sandra Rutschi: «Grenzgänge. In Wort und Klang», Anthologie mit CD, Edition Buchfink, 96 S., ca. 25 Fr. Buchvernissage: Donnerstag, 14.11., 19 Uhr, Fuchs & Specht, Burgdorf. Anmeldung erwünscht: info@fuchsundspecht.ch.