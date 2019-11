Manchester United blamiert sich in Astana

Lange Zeit sah es nicht danach aus, als ob Astana dazu im Stande wäre, der Manchester-Abwehr den ersten Gegentreffer dieser Europa-League-Kampagne zuzufügen. Doch in der 55. Minute war es so weit, als Shomko nach einem schönen Zuspiel die Ruhe bewahrte und zum Ausgleich traf – nur wenige Sekunden zuvor hatte Manchesters Chong die Riesenchance auf das 2:0. Das Heimteam trat in der Folge wie verwandelt auf und ging in der 62. Minute durch ein Eigentor gar in Führung – nach einer Rukavina-Flanke landete der Ball via Bernards Brust im Tor. Auf der anderen Seite hielt Astana-Goalie Eric mit mehreren Weltklasse-Paraden den ersten Sieg der Kasachen fest.