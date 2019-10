Mama rät Boris zur Malerei

Wie soll ein Politiker, dessen Familienangehörige sich als Proeuropäer und grüne Freigeister verstehen, ungestört einen harten Brexit-Kurs fahren, in so turbulenten Zeiten? Zumindest, verkündete Boris Johnson Anfang Oktober auf dem Tory-Parteitag, habe seine Mutter Charlotte beim Referendum 2016 für Brexit gestimmt.

Ihre Protestaktion hiess Boris nicht gut

Der Applaus, den ihm diese «Enthüllung» einbrachte, half ihm aber nicht lange. Gerade ist bekannt geworden, dass Charlotte Johnson-Wahl eine Zeitungsanzeige gegen Mängel im Nationalen Gesundheitswesen (NHS) zurückzog, nachdem die Regierungszentrale ihr das «nahegelegt» hatte.

In der Tat war die 77-jährige Dame seit langem für bessere Pflege bei Parkinson-Erkrankungen durch das NHS zu Felde gezogen. Sie hatte energisch gegen Kürzungen in diesem Bereich protestiert. Selbst seit ihren Vierzigern an der Krankheit leidend, hatte sie in einem offenen Brief an die Londoner «Times» mehr Engagement seitens der Regierung gefordert. Den Brief zog sie freilich kurz vor der Veröffentlichung zurück, nachdem ihr aus No 10 Downing Street zugetragen worden war, der Regierungschef billige eine solche Protestaktion nicht.

«Es ist ein entsetzlicher Job, Premierminister zu sein.»Charlotte Johnson-Wahl

Schon seit vielen Jahren von Stanley geschieden, spielte die Mutter von Boris, Rachel, Jo und dem politisch abstinenten Leo stets eine gewisse Aussenseiterrolle bei den Johnsons. Charlotte war eine Tochter Sir James Fawcetts, eines früheren Präsidenten der EU-Menschenrechtskommission

Sie betrachtete sich immer als «ganz links». Nie im Leben habe sie konservativ gewählt, erklärte sie einmal – während der Rest der Familie sich bei den Tories ansiedelte. Ihre Eltern seien «Sozialisten» gewesen, und Labour-Chef Jeremy Corbyn erinnere sie an ihre Jugend.