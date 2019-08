Lo & Leduc: Der Hype hält an

«Online», die aktuelle Single von Lo & Leduc. Quelle: Youtube/bakaramusic

Musikalisch kann man dem neuen Werk ein bisschen Eintönigkeit vorwerfen. Wieder sind dieselben schleppenden Reggae-Beats, Dancehall- und Trap-Elemente zu hören, die mal an Stromae erinnern («Papa Zinédine») oder an John Holt («Cartier Malmaison»). «Hype» ist eine EP nach bewährtem Rezept: aber einem, das zu munden scheint.

Nach dem unfassbaren, inflationär gespielten «079»-Dauerbrenner (siebenfach Platin) ist klar, dass Lorenz Häberli und Luc Oggier ihr neues Werk nicht in irgendeiner Aula eines Kulturvereins taufen werden, sondern in der Mühle Hunziken in Rubigen: heute Freitag, morgen und übermorgen. Selbstredend sind die Konzerte seit einer ganzen Weile allesamt aus­verkauft. Wer Lo & Leduc live erleben will, muss warten, bis die Blätter fallen: Am 8., 9. und 10. November geben sie ex­klusive Konzerte im Kultur-Casino Bern mit dem Berner Symphonieorchester. Der Hype hält an.

Neue EP: «Hype», Lo & Leduc, Bakara Music. Ab heute erhältlich.