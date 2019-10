Aufregung in Liverpool

Im Film ist das Remake oft eine Enttäuschung. Liverpool gegen Tottenham am früheren Sonntagabend in Anfield ist auch ein Remake.

Anfang Juni waren die beiden Premier-League-Teams im Final der Champions League aufeinandergeprallt. Der Druck erdrückte damals das Spiel. Was die Liverpooler nicht kümmerte, sie hatten sich mit dem 2:0 den Pokal erspielt.

In Madrid waren die Reds ganz früh in Führung gegangen. In Liverpool fällt auch ein schnelles Tor. Damit hat es sich aber mit allen Parallelen. In Führung geht Tottenham durch Kane in der 1. Minute. Und was danach kommt, ist eine immer wieder atemberaubende schnelle Partie. Sie findet allerdings vornehmlich in einer Platzhälfte statt.