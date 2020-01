Libyen-Gespräche in Moskau sind gescheitert

Die Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand im Bürgerkriegsland Libyen sind zunächst gescheitert. Der einflussreiche General Chalifa Haftar sei abgereist, ohne die Vereinbarung auf einen Waffenstillstand zu unterschreiben, meldete die russischen Agentur Tass unter Berufung auf das Aussenministerium in Moskau. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es am Dienstagmorgen. Russland wolle die Arbeit an den Verhandlungen fortsetzen, hiess es.