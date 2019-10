Kleine Blumen- und Pilzbeschimpfung

Bitte? Nein, es tut mir leid, aber ich kann das jetzt nicht einfach als eine Geste der Würdigung akzeptieren. Ich lebe in meiner eigenen, ästhetischen Welt. Aber das merkt mal wieder keiner.

Zwölf unterösterreichische Oberbürgermeister umringen mich mit ihren ekligen Rosen – und hat denn nur ein einziger von ihnen mein Werk gelesen? Ich komme von Tolstoi, einem homme de lettres, dessen Liebe für die schöne Flora tief in seine slawische Seele eingesenkt war.

Und auch ich streife gern über Wiesen und durch Wälder, wo ich dann Pilze sammle, fernab der Zivilisation. Sicher, manchmal überkommt es mich, und ich beschimpfe einen Fliegenpilz, der sich mir just dann in den Weg stellt, als ich einen Pfifferling erwartete. Ich hasse Fliegenpilze. Doch meist gehe ich grimmig meines Weges, die Arme hinter meinem Rücken verschränkt. Schliesslich, und das scheine ich in dieser Runde nicht zu oft betonen zu können, komme ich von Peter Handke.»