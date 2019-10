Kehrtwende: Sunrise sagt GV in letzter Minute ab

«Aufgrund klarer Hinweise von Aktionären und der Ankündigung von Freenet, an der ausserordentlichen Generalversammlung gegen die Kapitalerhöhung zu stimmen, ist der Verwaltungsrat von Sunrise zum Schluss gekommen, dass die deutliche Mehrheit der Aktionäre, die ihre Aktien zur Abstimmung an der Generalversammlung registriert haben, die Kapitalerhöhung nicht unterstützt», heisst es in einem Communiqué.

Damit ist die Übernahme von UPC erst einmal vom Tisch. Sie stand seit Monaten unter keinem guten Stern. Vor allem der Hauptaktionär Freenet hat sich immer wieder dezidiert gegen die Übernahme gestellt. Zu teuer sei der Preis von 6,3 Milliarden Franken. Und Freenet hält immerhin rund einen Viertel aller Sunrise-Aktien. Die Voten von Freenet haben also Gewicht.

Freenet kritisierte auch den Sinn der Übernahme. So sei mit dem Ausbau der Technologie 5G der Aufkauf eines Kabelnetzes wie es UPC betreibt gar nicht nötig. Sunrise stellte dies immer in Abrede.

In den vergangenen Monaten wurde der Übernahmepoker stetig kontroverser. Weitere Aktionäre äusserten sich kritisch gegen den Plan von Sunrise, die UPC zu übernehmen. Sunrise antwortete mit einer gross angelegten Werbekampagne, um Aktionäre vom Deal zu überzeugen. Immer wieder zeigte sich die Konzernspitze überzeugt, dass das Geschäft klappen wird.

Trotz der Absage lässt sich Verwaltungsratspräsident Peter Kurer dahingehend zitieren, dass man weiterhin von den strategischen und finanziellen Gründen der Übernahme überzeugt sei. Doch der Deal ist mit der Absage der Generalversammlung wohl ganz vom Tisch.