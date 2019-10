Remund gibt Co-Leitung der Berner Grünen ab

Nach langjähriger Tätigkeit in der Geschäftsleitung der Grünen Kanton Bern gibt Jan Remund im kommenden März das Amt als Co-Präsident der Kantonalpartei ab. Co-Präsidentin Natalie Imboden wird das Präsidium allein weiterführen.

Remund war von August 2013 bis März 2015 Vizepräsident der Grünen Kanton Bern. Im März 2015 übernahm er zusammen mit Imboden das Co-Präsidium der Partei. Er engagierte sich auch in der Könizer Politik.

Der Experte für solare Ressourcen arbeitet seit über 20 Jahren in einem Kleinunternehmen. Er war immer auch ein Vertreter der KMU in der Geschäftsleitung, wie die Partei in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Sie bedauere Remunds angekündigten Rücktritt ausserordentlich, heisst es weiter.