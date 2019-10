Instagram ist kein Psychiater

In den britischen Medien gibt ein neuer Social-Media-Trend zu reden: «Sadfishing» – also psychische Probleme in den sozialen Medien offenzulegen, um Likes und Shares zu erzeugen. Der Begriff wurde geprägt, nachdem Celebrities wie Justin Bieber oder Kendall Jenner ihrem Millionenpublikum in den sozialen Medien über ihre Depressionen und andere mentale Probleme Auskunft gaben. Und das bloss, um weiter Follower zu gewinnen, so die Kritik.