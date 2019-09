Geben wir uns beim Kleiderkauf einen Ruck

Der Haken liegt vielleicht hier: Die Verantwortung liegt, wie beim Einkauf von Essen oder anderen Produkten, beim Konsumenten selber. Aber zum Glück gibt es heute das Internet und die sozialen Medien. Und dort findet man sowohl Schweizer Geschäfte, die nachhaltige Mode verkaufen, als auch Schweizer (und ausländische) Marken.

Nachhaltigkeit ist auch bezahlbar

Man findet sie auf Google so, wie wenn man andere Produkte recherchiert. «T-Shirt, schwarz, nachhaltig UND Schweiz» reicht. In den Medien findet man Listicles nachhaltiger Schweizer Marken. Die Geschäfte, in denen man ihre Produkte findet, sind mitten in den Städten zu finden. Oft ist man in den Läden auch bereit, fehlende Grössen oder andere Modelle beim Hersteller anzufragen. Der Kontakt zu Kundinnen und Kunden hat einen hohen Stellenwert. Man ist gefasst auf Fragen nach verwendeten Materialien und Lieferketten.

Mode wandelt sich, nicht nur im Stil, sondern auch in ihrer sozialen und ökologischen Beschaffenheit.

Zu den Preisen: Ja, es gibt Marken, die teuer sind, teurer als H&M, aber eben doch günstiger als Adidas, Nike, United Colors of Benetton oder Tommy Hilfiger, bei denen viele gerne eine Menge Geld liegen lassen für eine Qualität, die dem Preis oft nicht gerecht wird. Ein ökologisch hergestelltes T-Shirt in feinster Baumwollqualität mit völlig normalem, modernem Schnitt kriegt man für ungefähr 30 Franken.

Ebenfalls günstiger als bei vermeint­lich besseren oder vermeintlich luxuriösen Marken kriegt man Schuhe, Kosmetikprodukte, Sommerkleider, edle Blazer, Rucksäcke, Ohrringe, Strickpullover. Alles. Kompetente Beratung gratis dazu. Und weil bei vielen nachhaltigen Marken durchaus auch junge Leute am Werk sind, sieht die Mode auch so aus, dass sie Junge und Junggebliebene tragen können.

Die Macht der Gewohnheit durchbrechen

Für mich als Kundin gibt es wenig Gründe, nicht etwas mehr Zeit in die Recherche bestimmter Produkte oder Marken zu investieren, um danach etwas zu kaufen, was jenen, die es herstellen, möglichst wenig bis gar nicht schadet, ebenso wenig mir, weil ich keine giftigen Materialien auf der Haut trage oder sie mir ins Gesicht oder die Haare reibe.