«Ich habe alles von Hand entworfen»

Das Gebäude, das Sie für Swatch entworfen haben, ähnelt einer Schlange oder einem Wurm. Doch ein Haus ist kein Tier. Was hat diese aussergewöhnliche Form zu bedeuten?

Die Form ist natürlich. Sie folgt dem L-förmigen Gelände und verbindet den Haupteingang mit der Laderampe für die Lastwagen. Was die Menschen in die Geometrie hineininterpretieren, überlasse ich ihnen. Nayla Hayek verglich sie mit einem Drachen. Die Form hat aber überhaupt keine symbolische Bedeutung.