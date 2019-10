Familienzwist bei den Royals

Perhaps the key moment in my interview with Meghan tonight. pic.twitter.com/grIsq7f5QX — tom bradby (@tombradby) October 20, 2019

Bei der Frage, ob sie damit umgehen könne, sagt die ehemalige Schauspielerin: «Ich habe schon seit langer Zeit zu H gesagt – so nenne ich ihn –, dass es nicht ausreicht, nur etwas zu überleben. Das ist nicht der Sinn des Lebens.» Meghan und Harry haben zuletzt rechtliche Schritte gegen das Blatt «Mail on Sunday» eingeleitet. In der Klage geht es um die Verletzung der Privatsphäre des Paars, das im Mai 2018 heiratete.

Die TV-Doku «Harry & Meghan – An African Journey» entstand anlässlich ihrer jüngsten Reise ins südliche Afrika. Ein Kamerateam begleitete das Royals-Paar. Die Interviews führte ITV-Moderator Tom Bradby, ein langjähriger Freund des Prinzen. Harry beteiligt sich an verschiedenen Umwelt- und Tierschutzprojekten in Südafrika, Angola, Botswana und Malawi. Die Region nennt der Prinz seine zweite Heimat.