Es herrschen fröhliche Anarchie und etwas Dilettantismus

In der Schweiz mit ihrem stabilen Parteiensystem gelten andere Grössenordnungen. Die viel zitierten Verluste der SVP belaufen sich laut Umfragen auf etwas mehr als 2 Prozent, die möglichen Gewinne der Grünen und Grünliberalen auf je rund drei Prozent – hierzulande gewichtige Verschiebungen, die in allen Details seziert und kommentiert werden. In Deutschland eher ein Zeichen dafür, dass die Dinge bleiben, wie sie sind.

Sie sind doch nicht so sehr gegen den Wandel

Dabei steht die (kleine) grüne Welle der Schweiz ja dafür, dass gerade tatsächlich vieles im Umbruch ist. Die Klimabewegung hat wie überall in Europa die politische Landschaft durcheinandergewirbelt. Und der wahrscheinliche Erfolg der beiden grünen Parteien könnte am Ende ein bisschen so wirken, wie es Wahlen in Deutschland fast immer tun: die Regierung verändern.

Als ich im April, nach den Kantonswahlen in Zürich, Luzern und Baselland, in einem Kommentar für die «Süddeutsche Zeitung» die These aufstellte, dass die Grünen nach den Wahlen einen Sitz im Bundesrat beanspruchen könnten, haben mich ein paar Schweizer Kollegen noch ausgelacht für so viel Umsturzdenken. Inzwischen ist sogar von einem Geheimplan für einen grün-grünen Bundesrat die Rede.

Vielleicht sind die Schweizer gar nicht so immun gegen Veränderungen, wie sie selbst glauben.