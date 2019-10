Eine verstörende Forschung könnte Leben retten

Als Hiromitsu Nakauchi das Bild von zwei perfekt geformten, grün leuchtenden Nieren im Körper einer sezierten Maus an die Wand projiziert, geht ein Raunen durch den Hörsaal. Das Leuchten entsteht durch einen molekularbiologischen Kniff, es ist eine Markierung, die anzeigt, dass dem japanischen Internisten und seinen Kollegen etwas Unerhörtes gelungen ist. Aus ein paar Stammzellen einer Ratte liessen sie Nieren im Körper einer Maus heranwachsen. Irgendwann, so sagt Nakauchi, sollen menschliche Organe in Schweinen oder Schafen wachsen und todkranken Menschen transplantiert werden.