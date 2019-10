Effianer, Hubonauten und urbane Fische

Stille Konzentration. Schnelles Tippen. Grosse Kopfhörer auf den Ohren. Starrer Blick in den Bildschirm. Jeder Tisch in der ehemaligen Krompholz-Filiale ist besetzt. Ein Handy klingelt, die Besitzerin steht schnell auf. Und springt nach vorne in den Kaffeeraum, wo sie anfängt zu reden.