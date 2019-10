Wunder gibt es immer wieder

1984 sang Karel Gott «Myriam». Quelle: Youtube

«Karel Gott» steht da, blauer Kugelschreiber auf weissem Veston, ich kann mein Glück noch immer nicht fassen.

Natürlich habe die Platte für zwei Franken gekauft, zu Hause umgehend «Karel Gott Unterschrift» gegoogelt und das Kribeli mit zahllosen Bildern verglichen. Die Signatur ist echt, es besteht kein Zweifel, und dieser Vinylschatz somit unbezahlbar.

Fantastisches Fundstück: Die signierte «Karel»-Platte. Bild: PD

Ich bin Gott einfach nur dankbar, welchem auch immer.

Für dieses Zeichen, für diese Art von unverhoffter Verbundenheit mit Karel, von dem ich bisher hauptsächlich «Biene Maja» kannte, und für «Blumen der Liebe», das schönste Liebeslied der Welt (erstmals veröffentlicht 1961 von Nana Mouskouri).

Also eigentlich bin ich gerade so voller Dankbarkeit und Liebe, dass ich mein Fundstück weitergeben möchte. An irgendjemanden, der eine ganz besondere Geschichte mit Karel Gott hat. Oder an die Person, die diese Platte einst kopflos in die Brocki brachte und diese Tat seit einer Woche schwer bereut. Melden Sie sich.