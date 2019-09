Auf Pump – und es wird immer verrückter

Noch nie waren die Schulden in Friedenszeiten weltweit so hoch wie jetzt. Seit dem Beginn des neuen Jahrtausends ist die gesamte Verschuldung (Staaten und Private) von 84 Billionen Dollar auf 246,5 Billionen Dollar angestiegen (246'500'000'000'000), wie eine neue Studie der Deutschen Bank zeigt. Selbst am Vorabend der Finanzkrise lag sie weltweit «erst» bei 172 Billionen Dollar.