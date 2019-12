«Die Universität Bern hat kein Freilos»

Hansjörg Wyss lebt in den Vereinigten Staaten. Fünf- bis sechsmal im Jahr kehrt der 84-Jährige in die Schweiz zurück. Dabei besucht der Milliardär meistens auch seine Heimatstadt Bern. So wie am Freitag, als er den Vertrag unterzeichnete, der seine Stiftung verpflichtet, in den nächsten zehn Jahren eine Spende von insgesamt 100 Millionen Franken zu leisten. Für Einzelinterviews stand er nicht zur Verfügung, aber er nahm sich Zeit für eine Fragerunde. Hier eine Auswahl seiner Antworten.