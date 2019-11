«Die kommenden Tage werden sehr unruhig»

Und auf die Frage des ZDF-Reporters, welche Vorgaben seine Spieler in der Partie gegen Frankfurt denn konkret nicht umgesetzt hätten, antwortete Kovac: «Was wollen sie jetzt von mir wissen? Ich muss mit Ihnen nicht alles teilen.» Und danach sagte er nichts mehr.

Im Anschluss bei der Pressekonferenz wirkte der 48-Jährige schon gefasster, ruhiger, als er sagte: «Ich weiss, wie das Geschäft läuft. Ich bin nicht naiv oder blauäugig.» Die Bayern haben in den letzten zehn Partien 16 Gegentore kassiert, und am kommenden Wochenende kommt es in München zum Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund. Der Druck an der Säbener Strasse wird immer grösser.