Die grosse Wende von 1989

Die Nachricht kam überraschend. Hanns Joachim Friedrichs, silberhaariger Moderator der westdeutschen ARD, eröffnete an diesem Tag die Nachrichtensendung «Tagesthemen» um 22:42 Uhr so: «Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten; sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren: Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen.»