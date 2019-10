Die Arme nach oben gestreckt, die Hände zu ­Fäusten geballt, auf dem Kopf der Siegerkranz vom Eidgenössischen Schwingfest 2016. So präsentiert sich Matthias Glarner am Samstagnachmittag an der Pressekonferenz in Hasliberg. Wenn auch nur im Miniformat – auf der Etikette einer Mineralwasser­flasche. Eine kleine Erinnerung an seinen grössten Moment. Glarner betritt den Raum, schiebt die Flasche beiseite und sagt: «Ich habe mich entschieden, den Rücktritt zu geben.»