Der Verlust ist zu verkraften

Es tönt wie der jüngste Auswuchs einer politischen Korrektheit: Meitlibei, das zu einem Bogen geformte Nussgebäck, wird umbenannt. Neu soll es in den 26 Filialen des Basler Grossbäckers Sutter Glücksbringer heissen. Das meldete das «Regionaljournal Basel» vergangene Woche. Doch die Basler haben ihre Rechnung ohne den gemeinen Wutbürger gemacht. Kaum war die Umbenennung öffentlich geworden, regte sich Unmut in den Kommentarspalten. Vehement beklagen verschiedene Exemplare genannter Spezies diesen sprachlichen Eingriff am Nussgebäck, ohne Zweifel ein weiterer Vorbote für den Untergang des Abendlandes, könnte man meinen.