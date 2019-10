Er machte Salvini rasend

Im Februar hat Mahmood mit «Soldi» das Festival von Sanremo gewonnen, danach wurde er beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv Zweiter damit. Zur Bilanz hinzu kommen inzwischen fast 140 Millionen Youtube-Aufrufe, vier Platinauszeichnungen, Platz eins in der italienischen Hitparade (und auch in der Schweiz immerhin Platz fünf), ein Vertrag bei Universal Music. Und Geld, vermutlich. Ein paar Stunden vor dem Konzert sitzt Mahmood jedenfalls in Markenkleidung beim Interview und beantwortet Fragen: knapp, höflich, weit diplomatischer, als es seine Bühnenauftritte erwarten lassen.

Und plötzlich wurde Sanremo politisch



Warum Sanremo?, will man wissen – denn an ein Canzoni-Festival passt sein arabisch angehauchter Elektropop kaum. Er habe halt die grosse Plattform gebraucht, um bekannt zu werden, sagt Mahmood. Die fettesten Schlagzeilen verdankte er dann allerdings nicht seinem Sieg, sondern dem damaligen Innenminister Matteo Salvini, der twitterte, er hätte den zweitplatzierte Ultimo gewählt. Damit wurde Sanremo plötzlich politisch und Mahmood zum Vorzeigeopfer von Salvinis Fremdenfeindlichkeit.

Er selbst hat sich nicht beteiligt an den Diskussionen, auch im Gespräch mag er sich nicht dazu äussern. «Salvini hat halt einfach einen anderen Musikgeschmack», sagt er nur. Und: «Über Politik spreche ich nicht.» Muss er vielleicht auch gar nicht, die Musik sagt genug. «Heute schneide ich die Haare bei Mustafà / ich bin aus Milano Süd, aber es wirkt wie Afrika» singt er etwa in «Mai figlio unico»: Dass so etwas einem Salvini missfällt, liegt zweifellos nicht nur an der Melodie.