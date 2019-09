Kunerts Pessimismus ist von grundsätzlicher Art, er gibt dem Menschengeschlecht auf der von ihm selbst ruinierten Erde keine Zukunft. «Hoffnungen sind der Schaum auf der menschlichen Existenz, sie erfüllen sich nicht», hat er in einem Interview zum 90. Geburtstag gesagt. Lyrisch formuliert: «Die schwerste Aufgabe ist: / aufgeben können / Wer mit der Hoffnung anfängt / hat seine Lektion schon / gelernt», heisst es in dem Gedicht mit dem doppeldeutigen Titel «Aufgabe».

«Alle Pessimisten sind heiter», sagte er aber auch. Schon weil sie schreiben können. Er selbst schreibe, «um die Welt, die pausenlos in Nichts zerfällt, zu ertragen». Und dichtet lebensbejahend und knittelnd dagegen an: «Morgen soll uns nicht betrüben / wenn wir heute Beischlaf üben.»

Er protestierte gegen die Biermann-Ausbürgerung



Kunerts Weltsicht ist zweifellos auch biografisch geprägt. In vier Gesellschaftssystemen hat Kunert gelebt, zwei davon waren Diktaturen, die ihm übel wollten. 1929 in Berlin geboren, galt er im «Dritten Reich» als «Mischling ersten Grades» – seine Mutter war Jüdin. So war ihm eine höhere Schulbildung verwehrt, stattdessen las er, was die Mutter aus einem Antiquariat beschaffte: vielfach verbotene Bücher, darunter Gedichte von Heinrich Heine, die ihn zum eigenen Dichten inspirierten.

Noch vor der Gründung der DDR trat er in die SED ein, wurde vom Kulturminister Johannes R. Becher gefördert, von Brecht protegiert. Aber der Honeymoon mit dem Sozialismus währte nicht lange, der Widerspruch zwischen Ideologie und Realität liess sich nicht verdrängen, und «Vorsicht und Literatur vertragen sich nicht», wie Kunert einmal schrieb. Er wurde bespitzelt und überwacht, seine Stasi-Akte umfasst einen ganzen Regalmeter. 1976 unterschrieb er als einer der ersten den Protestbrief gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann und war fortan literarisch ein toter Mann.

Die DDR als Zeitkapsel



1979 zog er in den Westen, wo er beim Hanser-Verlag schon eine publizistische Heimat hatte, und liess sich in einem alten Bauernhaus in Schleswig-Holstein nieder. Nach vielen Büchern mit kürzeren Texten in satirischer, grotesker, verspielter und abgründiger Tonart erschien in seinem 90. Lebensjahr überraschend ein Roman. Das Manuskript hatte er 1974 verfasst und für in der DDR undruckbar befunden.