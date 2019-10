Der lauteste Vogel der Welt ruft aus Liebe

Greller Schrei nach Liebe: Wissenschaftler haben den tief im Amazonasgebiet lebenden Zapfenglöckner (Procnias albus) zum lautesten Vogel der Welt gekürt.

Der Ruf der weissen und nur 250 Gramm schweren Männchen erreiche eine Lautstärke von bis zu 113 Dezibel, heisst es in einer am Montag in der Zeitschrift «Current Biology» erschienen Studie. Dies entspricht der Lautstärke eines Rockkonzerts und wäre für das menschliche Ohr gefährlich.