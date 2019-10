«Der Gedanke, die DDR könnte kollabieren, kam uns absurd vor»

«Wir waren ziemlich preussisch drauf», wundert sich Birthler. Eigentlich hätten sie ja auch einen Zettel schreiben können: «Sind dann mal weg. Mauer gefallen!» Als sie nach dem Interview doch noch zur Mauer fuhren, gingen sie aus Vorsicht «erst mal nur gucken»: Sie wollten sicher sein, dass sie nicht nur raus, sondern auch wieder reinkämen. Schliesslich trauten sie sich über die Grenze und klingelten bei Westberliner Freunden an der Tür. Die schliefen bereits. Sie hatten gar nicht mitbekommen, dass die Mauer gefallen war. «Es wurde eine unvergessliche Nacht», erinnert sich Birthler und leuchtet.

Angst vor «chinesischer Lösung»

«Wenn ich an den Herbst 1989 zurückdenke, ist es aber nicht der 9. November, an den ich zuerst denke, sondern der 9. Oktober.» Es war der Tag, als in Leipzig Zehntausende ungehindert demonstrierten, obwohl der Sicherheitsapparat der DDR bereitstand, um den Aufstand mit Gewalt niederzuschlagen. Die Bürgerrechtler fürchteten sich vor einer «chinesischen Lösung».

Im Juni hatten Chinas Kommunisten die Demokratiebewegung auf dem Platz des «Himmlischen Friedens» in Peking mit Panzern brutal niedergewalzt. Die DDR war eines der einzigen Länder, das sie dazu beglückwünschte. «Wir verstanden es auch als Warnung an uns. Und hatten es im Herbst noch nicht vergessen.» Entsprechend gross war am 9. Oktober die Anspannung.

Nach der Grossdemo in Leipzig war klar, dass die SED den Kampf gegen die Bürger aufgegeben hatte.

«Alles war bis ins Kleinste vorbereitet», erzählt Birthler, «die Lager standen bereit, die Listen der zu Internierenden waren geschrieben.» In den Spitälern stapelten sich Blutkonserven. Doch statt auf die Demonstranten zu schiessen, kapitulierte die Diktatur. «Von da an wussten wir: Die SED hatte den Kampf gegen uns aufgegeben. Wir waren über den Berg.» Euphorie breitete sich aus. «Wir glaubten plötzlich, dass wir nun alles könnten.» Wie ein Zustand kollektiver Verliebtheit habe es sich angefühlt, ein Überschuss an Energie und Hoffnung, wie ihn nur Revolutionen freisetzten.

Dennoch hielt die Vorstellungskraft mit dem realen Zusammenbruch der DDR nicht Schritt. «Der Gedanke, die Mauer könnte fallen und die DDR kollabieren, kam uns noch im Oktober völlig absurd vor.» Als Birthler am 4. November auf dem Berliner Alexanderplatz sprach, war die Wiedervereinigung bei keinem Redner ein Thema. Die Menschen wollten Freiheit, kein Plakat forderte die «Einheit».