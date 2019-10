Das richtige Fass für den perfekten Wein

So wird man Küfer

Das Küferhandwerk kann man in der Schweiz an der Schule für Holzbildhauerei in Brienz lernen. Die Lehre dauert drei Jahre, am Ende steht das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis. Sechzig Prozent des berufsspezifischen Teils drehen sich um das Küferhandwerk, vierzig Prozent befassen sich mit dem Weinbau. Der Küferlehrling lernt also nicht nur alles rund um die Herstellung hochwertiger Holzfässer, sondern auch die wesentlichen Grundlagen des Weinbaus, was ihm Möglichkeiten für weitere Berufswege eröffnet.