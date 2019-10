Das Fressen, die Moral und Ueli Maurer

Vor erst einem Jahr wurde der saudische Regimekritiker Jamal Khashoggi umgebracht. Es war, nach allem, was bisher bekannt ist, ein bestialischer Mord, ausgeführt durch saudische Folterknechte in allerhöchstem Auftrag. Die Empörung war gross, auch in der Schweiz. Sanktionen, der Abbruch der Beziehungen wurden erwogen. Und jetzt reist Bundespräsident Ueli Maurer in das Land, Bankenvertreter im Schlepptau. Er will da, Originalton, den «bilateralen Finanzdialog» pflegen. Als wär da nie etwas gewesen.