Eine Person bei Wohnungsbrand in Münsingen verletzt

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Sägimatt 7 in Münsingen brach am Sonntagmittag kurz vor 12.40 Uhr ein Brand aus. Die Flammen waren auch von aussen sichtbar, die entstandene Rauchsäule war weitherum deutlich zu sehen.

In der Wohnung befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs zwei Personen. Eine der beiden Personen musste verletzt ins Spital gebracht werden, die andere Person blieb unverletzt, wurde aber gemäss Angaben der Kantonspolizei Bern ebenfalls zur Kontrolle ins Spital gefahren.