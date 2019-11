Bewohner löscht Brand in eigener Wohnung

Kurz nach Mitternacht bemerkte ein Bewohner in der Nacht auf Freitag an der Könizstrasse in Bern, dass es in seiner Wohnung brennt. Sofort begann er daraufhin, den Brand selber zu löschen.

Erst am frühen Freitagmorgen alarmierte der Bewohner die Berufsfeuerwehr. Die mit einem Tanklöschfahrzeug zur Kontrolle ausgerückte Einsatzmannschaft traf vor Ort auf die stark verrusste Wohnung.

Am Freitagmorgen rückte eine Einsatzmannschaft der Berufsfeuerwehr Bern zur Kontrolle aus. Foto: PD/Berufsfeuerwehr Bern

Wegen Verdachts auf Vergiftung von Kohlenmonoxid kontrollierte die Sanitätspolizei den Bewohner. Er blieb glücklicherweise unverletzt, wie es in einem Communiqué der Berufsfeuerwehr Bern heisst.

Die Brandursache ist unbekannt und wird von Spezialisten der Kantonspolizei Bern untersucht. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr, die Sanitätspolizei Bern, die Kantonspolizei Bern und ein Mitarbeitender der Hausverwaltung.