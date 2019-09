Berner Handball-Derby im Livestream

Der BSV Bern empfängt heute Donnerstag um 19.45 Uhr Wacker. Die Thuner verloren zwar das letzte Derby, unterlagen dem Kantonsrivalen in der Mobiliar-Arena aber noch nie. Wacker ist mit zwei Pleiten in die Saison gestartet. Der BSV ist dagegen mit einem Sieg und einem Untenschieden in die Saison gestartet.