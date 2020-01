Bern oder Langnau – wer ist am Ende obenauf?

Langnau

Weil Harri Pesonen nicht zu bremsen ist

Langnau wird in Bern gewinnen und wegen der drei Punkte am Ende vor dem Meister liegen – natürlich dank Harri Pesonen. In neun Derbys hat der Stürmer acht Treffer erzielt und fünf vorbereitet, gegen kein anderes Team ist er derart produktiv. Pesonen sagt, gegen den SCB sei das gegnerische Tor um ein paar Zentimeter grösser als sonst. Der typisch unfinnisch temperamentvolle Flügel mag die grosse Bühne, so traf er auch letzten Mai im WM-Final gegen Kanada (3:1).

Weil Langnau viel weniger unter Druck steht

Stärker könnten die Kräfteverhältnisse kaum divergieren: Julian Schmutz ist der einzige Schweizer bei den Tigers, der im Nationalteam getroffen hat. Ein einziges Tor, in einem x-beliebigen Testspiel. Beim SCB haben acht Schweizer an einer WM teilgenommen. Sowieso: Vier Titel haben die Berner in den letzten sieben Jahren geholt, Langnau ist erst zweimal im Playoff gestanden. Für den SCB wäre ein Platz unter dem Strich eine Peinlichkeit; im Emmental soll es Leute geben, die mit der Platzierungsrunde gut leben könnten, weil drei Heimspiele garantiert wären und sich Playoff-Prämien einsparen liessen. Die Tigers können unbeschwerter auftreten als die Berner, deren Selbstvertrauen zerbrechlich zu sein scheint wie Glas.

Weil es im Emmental wieder ruhiger zu- und hergeht als in der Hauptstadt

Es gab den Zwist zwischen dem Sportchef und dem Verwaltungsrat, zwischen dem Trainer und dem Publikumsliebling. Ausgelöst wurde die interne Unruhe durch den Abgang Chris DiDomenicos nach Freiburg. Nach einigen Aussprachen ist zwar nicht alles in Minne, die Wogen aber haben sich geglättet. DiDomenico rastete für einmal nicht aus, als er am Samstag in Ambri zuschauen musste. Vielleicht hat der Tadel der Mutter gewirkt, die Anfang Jahr ein Spiel besucht und sich fürchterlich über den Sohnemann und dessen Schiedsrichterbeleidigungen aufgeregt hatte. In Bern hingegen ist es in dieser Woche drunter und drüber gegangen, mit Kari Jalonen als Bauernopfer.

Weil sich die Langnauer auskennen mit dem Strichkampf

Für die SCL Tigers läuft es immer gleich: Ab Runde 1 befinden sie sich im Kampf ums Playoff. Der Strich ist ihr steter Begleiter, auch wenn sie in den letzten beiden Saisons erstaunlicherweise fast immer in den Top 8 klassiert waren. Im Umgang mit heiklen Duellen sind die Langnauer Experten, die aktuelle Situation kennen sie aus dem Effeff. Ganz anders der SCB, der in den letzten drei Jahren durch die Qualifikationen flog. Im Emmental ist die Demut grösser, viele Spieler sind am Ort der letzten Chance angelangt. Laufen und checken, oder eben «chräblä u bissä» – diese Tugenden sind gefragt. Langnauer Tugenden!

Weil der SCB so schwach ist wie nie seit dem Aufstieg 1986

Vor sechs Jahren verpassten die Berner als erster amtierender Meister das Playoff. Die Schmach liess sich halbwegs begründen, das Verletzungspech war monumental. In dieser Saison aber präsentieren sich die Mutzen schlecht wie nie seit der Rückkehr in die NLA 1986. Das Goalieproblem ist (zu) spät behoben worden, das Powerplay funktioniert nicht, diverse Leistungsträger bleiben vieles schuldig. Für Langnau bietet sich die seltene Gelegenheit, die Qualifikation vor dem SCB zu beenden. Und wenngleich es in den Derbys nicht ansatzweise mehr knistert wie in den 70ern, als man Spieler nach einem Wechsel zum Kantonsrivalen auf den Scheiterhaufen wünschte, so dürften die Tigers zusätzlich angestachelt sein.



«Chräblä u bissä» – typische Langnauer Tugenden sind im Strichkampf gefragt. Foto: Anthony Anex (Keystone)